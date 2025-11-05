GUIDONIA - Addio Aldo Romanelli, ha ideato e realizzato “La Sorgente”

Ha trascorso anche il suo ultimo giorno di vita in cantiere.

Per Aldo Romanelli il cantiere era la sua vita

Perché il cantiere era vita per Aldo Romanelli, costruttore di Guidonia, l’imprenditore che ha ideato e realizzato “La Sorgente”, la lottizzazione da oltre duecento appartamenti con centro commerciale e centro sportivo su venti ettari di terra lungo viale Roma, a Colle Fiorito.

Ieri, martedì 4 novembre, Romanelli si è spento nella sua casa al termine di una lunga lotta contro il cancro.

Una malattia che non lo ha di certo tenuto lontano dalle sue attività, tant’è che anche ieri mattina era uscito per lavoro e al ritorno per il pranzo il suo cuore ha cessato di battere.

Aldo Romanelli insieme a moglie, figli e nipoti

Aldo Romanelli aveva 78 anni, lascia la moglie Paolina Testa i tre figli Antimo, Luigi e Gianni, e 9 nipoti.

Aldo Romanelli era nato il 18 agosto 1947 a Santi Cosma e Damiano, l’ultimo Comune del Lazio prima della Campania, ultimo di tre maschi di un padre muratore, Antimo, e di Gilda Maria Di Spirito, casalinga.

Nel 1952 la famiglia si trasferì a Pietralata e il padre Antimo fu assunto come capocantiere alla “Vianini spa”, un colosso del Gruppo Caltagirone che negli anni 60 costruiva ovunque, dal carcere di Rebibbia al villaggio dei ferrovieri a Valmelaina.

E a Pietralata crebbe il piccolo Aldo Romanelli, frequentando la scuola dalle suore sacramentine, almeno fino al trasferimento a Guidonia, dove si specializzò alla scuola dell’Avviamento presso l’istituto “Tito Minniti” di via Zambeccari, dietro il Palazzo comunale. Pontino d’origine, pietralatino d’adozione, eppure Aldo Romanelli si definiva orgogliosamente guidoniano.

“Da 65 anni sono guidoniano”, raccontava ricordando i fine settimana degli anni 50, quando il padre costruì mattone su mattone la casa in via Giuseppe Verdi a Casa Calda, frazione di Guidonia Centro.

Da pittore a muratore, Romanelli fu anche uomo di sport e presidente della locale società calcistica del Colle Fiorito.

Aldo Romanelli in una foto del 2000 appena eletto consigliere comunale

Nel 2000 l’elezione con circa 280 voti a consigliere comunale di Alleanza nazionale durante l’amministrazione di Centrodestra guidata da Stefano Sassano sindaco.

Una panoramica de “La Sorgente, il quartiere ideato e realizzato da Aldo Romanelli

Da allora, la svolta imprenditoriale con l’approvazione da parte del Consiglio comunale della lottizzazione “La Sorgente”, 13 stabili per oltre 200 appartamenti con centro commerciale e centro sportivo.

I funerali di Aldo Romanelli saranno celebrati domani pomeriggio, giovedì 6 novembre, alle ore 15 presso la chiesa degli Angeli a Colle Fiorito di Guidonia.