 TIVOLI – Le atlete tiburtine ai Campionati Mondiali di Pole & Aerial

Tivoli protagonista a livello nazionale e internazionale nel settore agonistico della Pole e Aerial Dance.

Le atlete della “SassoLab Academy” guidate dalla presidente e coach Cristina Sasso si stanno preparando per 2 grandi eventi sportivi a livello agonistico.

Il primo in ordine di tempo è il “World Cup by U.N.A.”, l’evento mondiale di eccellenza che si svolgerà al Paladozza di Bologna nelle discipline PoleArt e Danza Aerea il 27, 28, 29 e 30 novembre prossimi.

Per 4 giorni oltre 800 artisti si sfideranno sui 2 palchi e da Tivoli gareggeranno 13 atlete della “SassoLab Academy”.

Le artiste qualificate al Campionato Mondiale World Cup By Una sono:

– Camilla Paoletti – Amaca Aerea – Emergenti U14

– Stella Maria Bruni – Pole Dance – Dilettanti U14

– Gloria Giorgione -Pole Dance – Dilettanti U30

– Rachele Maria Magini – Pole Dance – Dilettanti U30

– Martina Vitali – Pole Dance – Dilettanti U30

– Alessandra Castaldi – Pole Dance – Dilettanti U40

– Sofia Cattani – Pole Dance – Emergenti U14

– Giulia Frinolli Puzzilli – Pole Dance – Emergenti U14

– Matilda Ricci – Pole Dance – Dilettanti U14

– Emily Innocenzi – Pole Dance – Emergenti U14

– Emma Maria Porcari – Pole Dance – Dilettanti U14

– Ginevra Leone – Pole Dance – Emergenti U18

– Ludovica Mauriello – Pole Dance – Dilettanti U18.

Il 7 dicembre presso il Palazzetto dello Sport “Paolo Tosto” di Tivoli la “SassoLab” organizza con Asi Nazionale Settore Le Ginnastiche e Vitattiva il Primo Campionato Nazionale di PoleDance e AerialDance.

L’evento è patrocinato dal Comune di Tivoli.

Oltre 130 atleti gareggianti provenienti da tutta Italia, 20 le atlete della “SassoLab” partecipanti.

Le ragazze protagoniste del Campionato Nazionale Asi Pole& Aerial di Tivoli sono:

– Anna Giulia Ubaldi – Pole Dance – Emergenti U14

– Benedetta Frinolli – Pole Dance – Emergenti U14

– Alessandra Passariello – Pole Dance – Novizi U40

– Jessica D’Antoni – Pole Dance – Dilettanti U40

– Marta Piergiovanni – Amaca Aerea – Novizi U10

– Francesca Di Lorenzo – Cerchio Aereo – Novizi U14

– Roberta Puzzilli – Pole Dance – Emergenti U30

– Vittoria Cinus – Cerchio Aereo – Emergenti U14.