 TIVOLI – Le atlete tiburtine ai Campionati Mondiali di Pole & Aerial

Tivoli protagonista a livello nazionale e internazionale nel settore agonistico della Pole e Aerial Dance.
Le atlete della “SassoLab Academy” guidate dalla presidente e coach Cristina Sasso si stanno preparando per 2 grandi eventi sportivi a livello agonistico.
Il primo in ordine di tempo è il “World Cup by U.N.A.”, l’evento mondiale di eccellenza che si svolgerà al Paladozza di Bologna nelle discipline PoleArt e Danza Aerea il 27, 28, 29 e 30 novembre prossimi.
Per 4 giorni oltre 800 artisti si sfideranno sui 2 palchi e da Tivoli gareggeranno 13 atlete della “SassoLab Academy”.
Le artiste qualificate al Campionato Mondiale World Cup By Una sono:
– Camilla Paoletti – Amaca Aerea – Emergenti U14
– Stella Maria Bruni – Pole Dance – Dilettanti U14
– Gloria Giorgione -Pole Dance – Dilettanti U30
– Rachele Maria Magini – Pole Dance – Dilettanti U30
– Martina Vitali – Pole Dance – Dilettanti U30
– Alessandra Castaldi – Pole Dance – Dilettanti U40
– Sofia Cattani – Pole Dance – Emergenti U14
– Giulia Frinolli Puzzilli – Pole Dance – Emergenti U14
– Matilda Ricci – Pole Dance – Dilettanti U14
– Emily Innocenzi – Pole Dance – Emergenti U14
– Emma Maria Porcari – Pole Dance – Dilettanti U14
– Ginevra Leone – Pole Dance – Emergenti U18
– Ludovica Mauriello – Pole Dance – Dilettanti U18.
Il 7 dicembre presso il Palazzetto dello Sport “Paolo Tosto” di Tivoli la “SassoLab” organizza con Asi Nazionale Settore Le Ginnastiche e Vitattiva il Primo Campionato Nazionale di PoleDance e AerialDance.
L’evento è patrocinato dal Comune di Tivoli.
Oltre 130 atleti gareggianti provenienti da tutta Italia, 20 le atlete della “SassoLab” partecipanti.
Le ragazze protagoniste del Campionato Nazionale Asi Pole& Aerial di Tivoli sono:
– Anna Giulia Ubaldi – Pole Dance – Emergenti U14
– Benedetta Frinolli – Pole Dance – Emergenti U14
– Alessandra Passariello – Pole Dance – Novizi U40
– Jessica D’Antoni – Pole Dance – Dilettanti U40
– Marta Piergiovanni – Amaca Aerea – Novizi U10
– Francesca Di Lorenzo – Cerchio Aereo – Novizi U14
– Roberta Puzzilli – Pole Dance – Emergenti U30
– Vittoria Cinus – Cerchio Aereo – Emergenti U14.