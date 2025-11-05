GUIDONIA – Michele La Ginestra è il nuovo Direttore del Teatro Imperiale

Michele La Ginestra è il nuovo Direttore del Teatro comunale “Imperiale” di Guidonia Montecelio.

Lo stabilisce la determina numero 160 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata oggi, mercoledì 5 novembre, dal dirigente comunale alla Cultura Paolo Rossi.

Col provvedimento l’amministrazione comunale prende atto dell’esito della gara gestita dalla Centrale Unica di Committenza della IX Comunità Montana del Lazio e della proposta della Commissione di aggiudicare la gestione del teatro comunale Imperiale al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dal “Teatro 7 Srl” di Roma e da “Media Vidya Srl”, neonata azienda con sede al chilometro 29,300 della via Maremmana inferiore, a Villanova di Guidonia.

Il binomio di imprese ha ottenuto il punteggio finale di 80,877/100 punti, di cui 60,877 per la valutazione tecnica e 20,00 per l’offerta economica, con un ribasso del 1,00% sull’importo a base di gara, con costi della manodopera dichiarati di 47 mila euro annui e oneri aziendali della sicurezza dichiarati pari a 7 mila euro annui.

Dal 1997 Michele La Ginestra è il fondatore e il direttore artistico del “Teatro 7 di Roma dove si produce come attore, autore e regista.

Il 61enne romano, attore di fiction e film, commediografo, regista e conduttore tv, è soprattutto, un protagonista della scena teatrale: Michele La Ginestra ha infatti interpretato tre versioni del “Rugantino” al Teatro Sistina, per la regia di Pietro Garinei, con Sabrina Ferilli, Maurizio Mattioli e Simona Marchini presenti nell’edizione 2001.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dal “Teatro 7 Srl” e da “Media Vidya Srl” si è aggiudicato la gara aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dichiarandosi disponibile a svolgere le prestazioni oggetto della concessione versando al Comune i seguenti importi:

• € 49.500,00 (oltre iva) per il primo anno;

• € 46.530,00 (oltre iva) per il secondo anno;

• € 43.560,00 (oltre iva) per il terzo anno;

• € 40.590,00 (oltre iva) per il quarto anno;

• € 37.620,00 (oltre iva) per il quinto anno;

• € 34.650,00 (oltre iva) per il sesto anno.