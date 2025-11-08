TIVOLI – Il Vescovo a pranzo con 150 indigenti nella Giornata Mondiale dei Poveri

Quest’anno nella Diocesi di Tivoli e di Palestrina la IX Giornata Mondiale dei Poveri sarà celebrata in due momenti.

Sabato 15 novembre 2025, alle ore 10,00, il Vescovo Mauro Parmeggiani, alla presenza dei Direttori delle Caritas di Tivoli e di Palestrina, dei sacerdoti, degli operatori parrocchiali, dei volontari, delle autorità civili e militari del territorio della Diocesi di Palestrina e di Tivoli, ed in particolare di quanti ogni giorno fruiscono a vario titolo dei servizi della Caritas diocesana, inaugurerà il nuovo Magazzino e l’attigua nuova Sede della Caritas Diocesana di Palestrina sita in Via della Colombella, 53, a Palestrina.

Nel pomeriggio, poi, nello spazio antistante il nuovo Magazzino verrà proposto un momento di festa aperto ai vicini di casa della nuova struttura per far conoscere la realtà Caritas, gli operatori e creare rete di amicizia con loro.

Desiderato per ottenere un Magazzino più ampio dell’attuale per le derrate alimentari che vengono distribuite quotidianamente sul territorio, il Magazzino è stato acquistato dalla Diocesi con propri fondi ed uno straordinario contributo di 150.000 Euro proveniente dall’8 per mille IRPE stanziato da parte della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

Accanto al Magazzino si sono realizzati, negli uffici già esistenti e funzionali al medesimo, i locali che ospiteranno d’ora in poi gli uffici della Caritas diocesana di Palestrina, i servizi per l’ascolto e per la realizzazione di altri progetti di formazione degli operatori delle Caritas parrocchiali e di aiuto agli indigenti.

Il Magazzino è dotato anche di un ampio spazio per il trasporto merci ed insieme alla nuova Sede Caritas è in zona assai vicina al centro della Città di Palestrina dove giungono i mezzi pubblici da tutti i paesi della Diocesi.

Un secondo appuntamento sarà quello di domenica 16 novembre 2025.

Alle ore 11,30, Monsignor Mauro Parmeggiani, Vescovo di Tivoli e di Palestrina, presso l’Agriturismo “I Casali di San Pastore” a Gallicano nel Lazio celebrerà la Santa Messa con circa 150 poveri provenienti dalla Diocesi di Tivoli e di Palestrina.

Al termine della Messa, insieme agli operatori delle Caritas diocesane di Tivoli e di Palestrina pranzerà con i poveri ai quali, successivamente, sarà proposto un intrattenimento pomeridiano animato dal Coro della Parrocchia di Olevano Romano, dal Gruppo Le Bollicine e dai giovani di Young Caritas di Tivoli.

Al termine del pomeriggio, prima di rientrare alle loro abitazioni, tutti riceveranno un piccolo dono a ricordo della Giornata.

Le due iniziative desiderano essere uno stimolo rivolto a tutti per impegnarsi, ciascuno secondo le proprie possibilità e competenze, ad affrontare e superare le varie forme di povertà affinché un giorno si possa giungere a quanto Papa Leone XIV, nel suo Messaggio per questa Giornata, auspica citando Sant’Agostino: “Tu dai del pane a chi ha fame, ma sarebbe meglio che nessuno avesse fame, anche se in tal modo non si avrebbe nessuno cui dare. Tu offri dei vestiti a chi è nudo, ma quanto sarebbe meglio se tutti avessero i vestiti e non ci fosse questa indigenza” (Commento a 1Gv, VIII,5).

La Giornata Mondiale dei Poveri, come scrive Papa Leone XIV nel Messaggio “Sei tu, mio Signore, la mia speranza” (Sal 71,5), intende ricordare alle nostre comunità che i poveri sono al centro dell’intera opera pastorale. I poveri infatti non sono un diversivo per la Chiesa, bensì i fratelli e le sorelle più amati, perché ognuno di loro, con la sua esistenza e anche con le parole e la sapienza di cui è portatore, provoca a toccare con mano la verità del Vangelo.

Tivoli, 7 novembre 2025