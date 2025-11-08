GUIDONIA – Rifiuti abbandonati ai cassonetti degli abiti usati, presi 4 “zozzoni”

Nuovo intervento del Nucleo Tutela Ambiente della “Fedra Onlus”, l’associazione convenzionata col Comune di Guidonia Montecelio per il contrasto all’abbandono illecito di rifiuti in aree e spazi pubblici.

Ieri, venerdì 7 novembre, gli ispettori ambientali sono riusciti a risalire all’identità dei trasgressori che hanno gettato sacchi pieni dei loro rifiuti in via dei Sambuchi, via delle Ginestre, via delle Magnolie e via della Selciatella.

Per gli “zozzoni” è in arrivo una sanzione amministrativa dell’importo di 500,00 euro.

L’attività del Nucleo Tutela Ambiente si svolge in stretta collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente e il Comando della Polizia Locale, nell’ambito di una costante attività di tutela del decoro urbano.