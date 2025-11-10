La società di pesca sportiva “Asd Pesca Club Eretum La Ruella” di Monterotondo si è classificata terza al Campionato A/4 a squadre 2025 di pesca alla trota in lago con esche naturali.
In questo modo la Asd presieduta da Andrea Pasqualone si aggiudica per la prima volta nella sua storia il passaggio al massimo campionato nazionale per la disciplina Elite.
Dopo quattro prove svolte presso gli impianti sportivi del centro Italia, per la prima volta la squadra di Monterotondo – composta da Riccardo Fidotti, Fabio Angellotti, Stefano Coccia, Davide Armanini e Sante Cerqua – si aggiudica il podio ed il passaggio di categoria per la gioia del Presidente Pasqualone e di tutti i ragazzi della società.
Un orgoglio eretino e non solo.