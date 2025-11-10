GUIDONIA - L’architetto Flavio Fabbietti è il nuovo Dirigente ai Lavori pubblici

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 10 Novembre 2025

L’architetto Flavio Fabbietti è il nuovo Dirigente ai Lavori pubblici del Comune di Guidonia Montecelio.

Lo stabilisce la determina numero 219 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata venerdì 31 ottobre dal dirigente delle Risorse Umane Pierluigi Floridi.

Col provvedimento viene preso atto del Decreto Sindacale numero 53 del 30 ottobre con cui è stato conferito l’incarico a tempo pieno e determinato di un Dirigente Area Tecnica ex articolo 110 e formalizzata l’assunzione per tre anni a partire da lunedì 3 novembre.

L’architetto Flavio Fabbietti, funzionario comunale di ruolo, ha partecipato alla selezione per curriculum e colloquio con il Sindaco ed è stato ritenuto idoneo dalla Commissione Esaminatrice.

Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  GUIDONIA - Tre giorni di Street Food nel parcheggio della stazione

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 