GUIDONIA - L’architetto Flavio Fabbietti è il nuovo Dirigente ai Lavori pubblici

L’architetto Flavio Fabbietti è il nuovo Dirigente ai Lavori pubblici del Comune di Guidonia Montecelio.

Lo stabilisce la determina numero 219 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata venerdì 31 ottobre dal dirigente delle Risorse Umane Pierluigi Floridi.

Col provvedimento viene preso atto del Decreto Sindacale numero 53 del 30 ottobre con cui è stato conferito l’incarico a tempo pieno e determinato di un Dirigente Area Tecnica ex articolo 110 e formalizzata l’assunzione per tre anni a partire da lunedì 3 novembre.

L’architetto Flavio Fabbietti, funzionario comunale di ruolo, ha partecipato alla selezione per curriculum e colloquio con il Sindaco ed è stato ritenuto idoneo dalla Commissione Esaminatrice.