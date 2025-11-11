Sabato 29 novembre alle ore 16.00, l’associazione Lettori Virali ospita la presentazione del libro di poesia “Nel silenzio del tempo” di Paolo Cordaro, edito da Ensemble, presso il Bar Dream Coffe Giannone’s family del Parco Lotti Antonelli di Tivoli Terme.

L’autore, nato e cresciuto nel territorio tiburtino, scrive poesie da oltre venti anni ed è alla sua decima pubblicazione tra raccolte poetiche e poemetti.

Vincitore di numerosi premi letterari e ideatore del Concorso Internazionale di Poesia “Orazio”, torna con una raccolta che indaga memoria, natura e amore, intrecciando ricordi, riflessioni e paesaggi interiori.

“Nelle mie ultime pubblicazioni ho sempre fatto in modo che ci fosse una tematica stabilita che unisse tutte le poesie – spiega – In quest’ultima invece le poesie sono fotogrammi singoli che si uniscono solo nel richiamo al concetto del silenzio”.

Il volume alterna lirismo e visione, malinconia e speranza, con immagini sensoriali e musicalità.

La natura diventa protagonista e specchio dell’anima, mentre emergono temi di resilienza, spiritualità e denuncia civile.

Un viaggio poetico tra luci e ombre dell’esistenza, che invita a resistere e credere nella forza dell’amore e della rinascita.

Durante l’evento, le poesie saranno interpretate dall’attore Antonio Alfonsi. Interverranno Matteo Chiavarone, direttore responsabile delle Edizioni Ensemble e Chiara Buccione, giornalista e conduttrice della presentazione per Lettori Virali, che guiderà il pubblico alla scoperta delle suggestioni e delle tematiche del libro.

A completare l’iniziativa, la mostra di dipinti ad olio su tela di Maria Teresa Cusenza.

Tra le opere esposte quattro saranno ispirate alle poesie della raccolta, creando un dialogo tra parola e immagine.

Ingresso libero.

Per informazioni e contatti: lettorivirali@gmail.com – www.lettorivirali.org