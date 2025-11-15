RIANO – Concetta Angelina Marino presenta la raccolta di poesie “Sospiranza”

Domani, domenica 16 novembre, a Riano, alle ore 17, presso la Sala Consiliare “Teresa Giovannucci e Pietro Antonini”, in Largo Falcone e Borsellino (già Largo Montechiara), verrà presentato il libro “Sospiranza. Il debole tratto dell’anima” di Concetta Angelina Marino, edito da EMIA Edizioni.
Questa raccolta di poesie è un abbraccio di parole che raccontano l’anima.
Un viaggio attraverso ricordi che accendono emozioni profonde e passioni mai sopite.
Ogni poesia è un sussurro di vita vissuta, un riflesso di gioie, dolori, speranze e rimpianti.
Tra i versi si intrecciano il calore dell’amore e la dolce malinconia del tempo passato, la forza di chi resiste e la delicatezza di chi continua a sognare.
Con l’autrice dialogherà il giornalista, scrittore ed editore Italo Arcuri.
Saluti istituzionali del Sindaco Luca Abbruzzetti.
Leggeranno brani tratti dal libro la professoressa Caterina Rinaldi e l’attore Nicola Panetta.
Musicherà l’evento la chitarra di Gian Nicola Belcastro.