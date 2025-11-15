L’obiettivo dell’iniziativa è supportare le persone in difficoltà e sensibilizzare alla solidarietà.

E’ iniziata stamane, sabato 15 novembre, la 29esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare promossa dal Banco Alimentare alla quale aderiscono circa 12.000 supermercati italiani.

Dalle 8 di oggi i volontari del Banco Alimentare stanno raccogliendo prodotti alimentari a lunga conservazione, come olio, tonno e carne in scatola, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, alimenti per l’infanzia e riso, per donarli a chi ne ha bisogno.

La raccolta è in corso anche davanti a tre supermercati di Guidonia Montecelio.

In particolare davanti all’Eurospin al chilometro 21 di via Tiburtina sono presenti i volontari dell’associazione “Il Gabbiano Laborioso” di Guidonia.

Davanti al punto vendita Conad, sempre al chilometro 21 di via Tiburtina, sono presenti i volontari dell’associazione “Logos” di Sant’Angelo Romano.

Davanti al Centro commerciale “Tiburtino Shopping Center” la raccolta è svolta dai volontari del “Banco Alimentare Nazionale”.

La raccolta proseguirà per tutta la mattina fino alle ore 14.