PALOMBARA SABINA – “Esperienziando”, sapori e tradizioni tra polentata e mercatini artigianali

A Cretone, frazione di Palombara Sabina, dicembre parte con il profumo della tradizione e l’energia delle feste.

Domenica 7 dicembre il borgo si anima con la terza edizione di “Esperienziando” una giornata che promette sapori autentici, sorrisi e momenti da vivere insieme: arriva la Polentata con ciammellocchi e longarini, evento nell’evento di Esperienziando, affiancata dall’appuntamento Esperenziando, un mix irresistibile di cultura locale, cucina genuina e creatività che anticipa perfettamente l’atmosfera natalizia.

L’evento si terrà dalle 10 alle 19 presso il Polo Culturale “Ottavio Romani” in via Alessandro Manzoni, col patrocinio dell’amministrazione comunale di Palombara Sabina, di Regione Lazio e Arsial.

Il programma prevede alle ore 11 la mostra dedicata alla realizzazione dei costumi tipici palombaresi a cura dell’associazione culturale “Mirna Pochetti”.

Alle 11,30 l’esibizione del Complesso bandistico “Città di Palombara Sabina”.

Alle 12,30 apre lo stand gastronomico.

La protagonista assoluta è lei, la polenta fumante, servita secondo le ricette di una volta.

È il piatto che riunisce, scalda, mette subito allegria e trasforma un semplice pranzo in un momento di festa. Il profumo del mais, il crepitio dei condimenti, il clima conviviale: tutto racconta l’inverno nel modo più buono possibile.

Ma la giornata non si ferma al piatto principe.

Esperenziando porta con sé un mondo di sapori e tradizioni: degustazioni di prodotti tipici, artigianato locale, dimostrazioni culinarie, bruschette calde condite con olio EVO del territorio e quella piacevole atmosfera che solo gli eventi di paese sanno regalare.

Le Cerasare, con la loro sfilata in costume, aggiungono un tocco scenografico e affettuosamente folkloristico, trasformando la festa in un piccolo viaggio nel tempo.

E mentre gli adulti scoprono, assaggiano e si emozionano, i bambini diventano protagonisti del laboratorio “Mani in pasta”, dove possono giocare con gli impasti, imparare piccoli segreti di cucina e portare a casa una nuova storia da raccontare.

Tra luci, addobbi e prime suggestioni natalizie, tutto si tinge di una magia speciale.

Cretone si prepara così a una domenica perfetta per un fuoriporta che unisce tradizione, gusto e buonumore.

Un invito aperto a chi cerca un’esperienza semplice ma autentica, che profuma di casa, d’inverno e di festa.

Per prenotare il posto telefonare al numero 338 4979412.

Ma non finisce qui, Esperenziando è un evento che ritorna il 6 gennaio per la Befana del 2026!