TIVOLI – Delegazioni, 3660 euro per le panche nelle sale d’attesa

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 2 Dicembre 2025

Il Comune acquista 12 file da 4 sedute in acciaio microforato per gli utenti

Il Comune di Tivoli acquista nuove panche per le sale d’attesa delle delegazioni.

Palazzo San Bernardino, sede del Comune di Tivoli

Lo stabilisce la determina numero 3439 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì 27 novembre dal dirigente alle Finanze Riccardo Rapalli.

Con l’atto viene affidata alla ditta Ingroscart Srl di Avezzano la fornitura di 12 file composte da 4 sedute in acciaio microforato per sale d’attesa, per un importo complessivo di 3.660 euro, incluse spese di trasporto e montaggio.

La delegazione di Villa Adriana; sotto, la delegazione di Tivoli Terme

Le panche verranno distribuite in egual misura: 4 file da 4 sedute per la sala d’attesa dell’anagrafe di Tivoli Centro; 4 file da 4 sedute per la sala d’attesa della delegazione di Villa Adriana; 4 file da 4 sedute per la sala d’attesa della delegazione di Tivoli Terme.

