TIVOLI – Navette al posto dei bus Cotral, gli alunni bocciano il sindaco

“Gentile sig. Sindaco, gentile Assessora, spett.le Consiglio Comunale,

La Rete degli Studenti Medi di Tivoli è l’espressione cittadina del principale sindacato studentesco in Italia, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito come associazione maggiormente rappresentativa e parte del Forum delle Associazioni Studentesche. Siamo attivamente impegnati nella promozione della consapevolezza su temi di rilevanza sociale e nella tutela dei diritti degli studenti, dentro e fuori le scuole.

Per questo motivo, inviamo la presente per esprimere il parere della comunità studentesca che rappresentiamo rispetto all’ordinanza riportata in oggetto. Secondo i dati emersi da un nostro recente sondaggio, che ha visto la partecipazione di centinaia di studenti tiburtini, oltre il 75% degli studenti è pendolare, molti di questi dai paesi interessati dal divieto.

La diretta conseguenza di questo dato è che i trasporti pubblici sono essenziali per il diritto allo studio costituzionalmente sancito.

L’ordinanza in oggetto, nella sua forma attuale, andrebbe senza dubbio a ledere l’efficacia del TPL per le centinaia di studenti e studentesse che dipendono da esso per raggiungere, in orario, la propria scuola.

Nello specifico, l’IIS Isabella d’Este, l’ITIS Volta, e il Liceo Artistico S. Agnese sarebbero i più colpiti, in quanto evidentemente troppo lontani da L.go Saragat per essere raggiunti a piedi.

Altrettanto evidente sarebbe l’impossibilità di sopperire a questa mancanza con delle navette, inefficaci a ridurre il traffico ovvero al trasporto degli studenti, considerata anche la capienza dei mezzi CAT.