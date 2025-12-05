Ad uno scooter rubato ha applicato la targa di un motorino dello stesso modello.

Per questo mercoledì 3 dicembre il Tribunale di Tivoli ha condannato in primo grado per riciclaggio a 4 anni di reclusione e una multa di 5 mila euro Jacopo A., 21enne italiano residente a Morlupo già noto alle forze dell’ordine.

Il Collegio presieduto da Laura Di Girolamo – a latere i giudici Sergio Umbriano e Matteo Petrolati – ha condiviso la ricostruzione della Procura di Tivoli condannando il giovane alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e al pagamento delle spese processuali.

Jacopo A. era stato arrestato il 16 settembre 2024 a Riano dai Carabinieri della compagnia di Bracciano per il riciclaggio di un ciclomotore Honda Sh provento di furto consumato tre giorni prima, su cui era stata apposta la targa di un altro scooter dello stesso modello.

Tuttavia il 18 settembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli non aveva convalidato l’arresto di Jacopo A. effettuato dai militari dell’Arma e ne aveva disposto l’immediata liberazione applicando la misura dell’obbligo di dimora, in quanto non ci sarebbe stato lo stato di flagranza o di quasi flagranza del reato ipotizzato.

Mercoledì il Tribunale di Tivoli ha inflitto la pena minima al 21enne concedendogli le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva infraquinquennale. Le motivazioni della sentenza di condanna saranno depositate tra 90 giorni.

Jacopo A. è un nome noto ai Carabinieri della compagnia di Bracciano che lo avevano già arrestato il 15 febbraio 2023 per rapina a mano armata, porto abusivo di arma, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

In quel caso il giovane – all’epoca 18enne – insieme ad un complice di 22 anni mise a segno una rapina a mano armata all’interno di un supermercato Carrefour di via Flaminia, a Morlupo.

Verso le ore 13.30 uno dei due ragazzi, pistola in pugno, travisato con cappuccio della felpa, guanti e sciarpa, fece irruzione nel supermarket, minacciò con l’arma la cassiera e i clienti in fila rubando un bottino di circa 1000 euro.

Durante la fuga a bordo di una Smart i due banditi furono intercettati e bloccati dopo un inseguimento.

Nella vettura i militari recuperarono il bottino oltre ad una pistola scacciacani senza tappo rosso.

Per quella rapina il 25 novembre 2023 Jacopo A. è stato giudicato dal Tribunale di Tivoli e condannato in rito abbreviato a 2 anni e 6 mesi di reclusione, più una multa di 900 euro.

Durante la detenzione in carcere a Frosinone il 6 giugno 2023 il ragazzo è stato beccato dalla Polizia Penitenziaria per aver introdotto e consegnato ad un altro detenuto un telefonino.

Per questo il 3 novembre 2023 Jacopo A. se l’era cavata con un decreto penale di condanna del Tribunale di Frosinone e col pagamento di una multa di 6 mila euro.