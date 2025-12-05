GUIDONIA – Residenze “fantasma”, dall’inizio dell’anno 1383 accertamenti anagrafici

Dall’inizio dell’anno a oggi, la Polizia Locale ha effettuato 1.383 accertamenti anagrafici sull’intero territorio comunale, finalizzati alla verifica della veridicità delle dichiarazioni di residenza.

Sono 483 quelli effettuati nella sola frazione di Villalba.

Gli accertamenti hanno portato a 291 cancellazioni per irreperibilità, di cui 122 riguardanti Villalba.

Nel corso delle attività è stata, inoltre, trasmessa un’informativa all’Autorità Giudiziaria in merito all’occupazione abusiva di un immobile privato nel quartiere Collina del Sole.

Questi interventi rientrano in un più ampio e articolato piano operativo predisposto dal Comando della Polizia Locale volto anche a contrastare il fenomeno degli affitti irregolari e l’evasione dei tributi comunali.

“Le attività di monitoraggio e controllo delle residenze sono importanti, per molteplici motivi. Tra l’altro, ci consentono di individuare illeciti amministrativi che provvediamo a sanzionare”, evidenzia Paolo Rossi, Dirigente Comandante della Polizia Locale.

“La verifica puntuale delle residenze, in tutto il Comune e soprattutto a Villalba, rappresenta uno strumento fondamentale per assicurare equità fiscale e aumentare il controllo del territorio e la sicurezza”, dichiara il Sindaco Mauro Lombardo.