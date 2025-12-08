Si chiama babywearing, letteralmente significa “indossare il bambino”, è la pratica di portare il neonato a contatto pelle a pelle con il genitore avvolgendoli al proprio corpo tramite supporti ergonomici come fasce e marsupi.

Per saperne di più, il Consultorio familiare di piazza Massimo a Tivoli organizza un incontro giovedì 11 dicembre alle ore 14:30 per mostrare come usare la fascia, i suoi benefici e per aiutare i genitori a scegliere quella giusta.

Il babywearing è una pratica antichissima impiegata in tutto il mondo: in particolare le donne in Africa, Asia, India e America hanno indossato il proprio bebè per necessità, dovendolo accudire mentre svolgevano attività necessarie alla sopravvivenza.

Oggi il babywearing è riscoperto da moltissime famiglie: con questo approccio, mamma e papà possono rispondere al bisogno innato del piccolo di essere avvolto, protetto e rassicurato.

Il contatto continuo, infatti, favorisce la termoregolazione, riduce stress e pianto, aiuta il sonno e rafforza il legame affettivo.