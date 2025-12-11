GUIDONIA – Ex cava di Colle Largo, il Presidente del PD: “Il sindaco si dimetta”

Politica, Tiburno Quotidiano / 11 Dicembre 2025

Comunicato stampa del consigliere comunale Dem Mario Lomuscio

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Luigi D’Antonio è il nuovo proprietario dell’ex cava di Colle Largo, da Mario Lomuscio, Consigliere Comunale e Presidente del Partito Democratico di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“La notizia della perdita di 73 ettari di terreno pubblico in località Colle Largo per usucapione non è un fulmine a ciel sereno, ma la tragica conferma di un modus operandi amministrativo fatto di superficialità, disattenzione e incapacità gestionale. Di fronte a un depauperamento di tale portata del patrimonio collettivo, il Sindaco Mauro Lombardo non ha altra strada se non quella di rassegnare le dimissioni.

Le carte parlano chiaro e smentiscono la narrazione del ‘Sindaco vittima delle eredità passate.

È doveroso ristabilire la verità storica: l’amministrazione precedente non è rimasta a guardare.

Nel 2021, con i 5Stelle e il PD al governo della città, fu emanata una precisa ordinanza di sgombero dell’area.

C’era la volontà politica e amministrativa di riprendersi ciò che era dei cittadini.

Cosa che non è accaduto né prima, nei 10 anni di governo della destra a Guidonia, con Lombardo Vicesindaco, né dopo.

Anzi, con l’arrivo di Lombardo è calato il buio.

Bovini al pascolo nella ex cava di Colle Largo a Guidonia

Sulla vicenda Colle Largo emergono responsabilità dirette del Sindaco e dell’attuale amministrazione, in particolare sull’aspetto più grave della vicenda.

C’era in ballo la richiesta da parte della controparte di una transazione che prevedeva nelle intenzioni il riconoscimento di rica il 20% della superficie, mantenendo circa l’80% nel patrimonio comunale. Come normale in queste situazioni, per valutare correttamente gli scenari possibili e i punti di caduta giuridici sostenibili, era doveroso integrare la posizione dell’Amministrazione acquisendo un ulteriore parere legale, parallelo con professionisti esterni, quali professori universitari ed esperti di diritti reali e verificare le possibilità/convenienza di un accordo. Insomma, la situazione si poteva salvare o comunque limitare i danni.

Ma il Sindaco, con maestrale arroganza e superficialità, imprudenza e sciatteria, che ben conosciamo purtroppo, ha voluto tirare dritto, portando la Città a sbattere e al risultato che conosciamo. Una leggerezza imperdonabile. Ora non possiamo che “sperare nell’appello.

Non stiamo parlando di dettagli burocratici, ma di 73 ettari di territorio dei cittadini di Guidonia e sottratti ad essi per l’inerzia di chi doveva proteggerli e tutelarli.

Non si perdono 73 ettari per caso: si perdono quando si sottovaluta il problema, quando l’Avvocatura non viene messa nelle condizioni di difendere il bene comune.

Mentre perdiamo terra, perdiamo anche il diritto di muoverci.

La chiusura della Stazione di Guidonia Centro è l’emblema della distanza siderale tra questa Giunta e la vita reale delle persone. Stiamo parlando di studenti, di lavoratori pendolari, di anziani isolati che presto dal centro Città potrebbero essere costretti a odissee quotidiane per andare a scuola, al lavoro, ai servizi locali.

Dov’è la voce del Sindaco? Dove sono i pugni battuti sui tavoli istituzionali? Il silenzio dell’amministrazione su questo disservizio è un insulto alla dignità di chi ogni mattina si sveglia presto per andare a lavorare e trova i cancelli chiusi.

Oggi scopriamo che, mentre si prometteva una città ‘più bella’, la stavamo rendendo fattualmente più povera.

Il Sindaco Lombardo non può continuare a nascondersi dietro il dito delle ‘colpe delle precedenti amministrazioni’. È stato Vicesindaco per anni, governa questa città da tempo sufficiente per aver impresso la sua direzione, e la direzione è quella del declino. Guidonia Montecelio non può permettersi ulteriori errori.

Il quadro è desolante e irreversibile, tra TMB riaperti, assenze nelle conferenze dei servizi sul Cementificio, dimenticanze/sviste sull’impianto di Biogas a Montecelio, programmazione di apertura del forno crematorio a ridosso sempre di Montecelio e ora Colle Largo, la misura è colma.

Ma le responsabilità non sono solo del Sindaco: l’intera maggioranza che lo sostiene è complice di questo fallimento.

Chi rimane in silenzio di fronte allo svendere pezzo dopo pezzo la nostra città ne è politicamente responsabile tanto quanto il primo cittadino. Non c’è più tempo per le scuse o per i rimpasti.

Questa esperienza amministrativa si è dimostrata inadeguata e dannosa.

Per il bene di Guidonia Montecelio, chiediamo le dimissioni immediate del Sindaco e lo scioglimento di questa consiliatura fallimentare.

