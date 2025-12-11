GUIDONIA – Ex cava di Colle Largo, il Presidente del PD: “Il sindaco si dimetta”

Le carte parlano chiaro e smentiscono la narrazione del ‘Sindaco vittima delle eredità passate.

È doveroso ristabilire la verità storica: l’amministrazione precedente non è rimasta a guardare.

Nel 2021, con i 5Stelle e il PD al governo della città, fu emanata una precisa ordinanza di sgombero dell’area.

C’era la volontà politica e amministrativa di riprendersi ciò che era dei cittadini.

Cosa che non è accaduto né prima, nei 10 anni di governo della destra a Guidonia, con Lombardo Vicesindaco, né dopo.

Anzi, con l’arrivo di Lombardo è calato il buio.

Bovini al pascolo nella ex cava di Colle Largo a Guidonia

Sulla vicenda Colle Largo emergono responsabilità dirette del Sindaco e dell’attuale amministrazione, in particolare sull’aspetto più grave della vicenda.

C’era in ballo la richiesta da parte della controparte di una transazione che prevedeva nelle intenzioni il riconoscimento di rica il 20% della superficie, mantenendo circa l’80% nel patrimonio comunale. Come normale in queste situazioni, per valutare correttamente gli scenari possibili e i punti di caduta giuridici sostenibili, era doveroso integrare la posizione dell’Amministrazione acquisendo un ulteriore parere legale, parallelo con professionisti esterni, quali professori universitari ed esperti di diritti reali e verificare le possibilità/convenienza di un accordo. Insomma, la situazione si poteva salvare o comunque limitare i danni.

Ma il Sindaco, con maestrale arroganza e superficialità, imprudenza e sciatteria, che ben conosciamo purtroppo, ha voluto tirare dritto, portando la Città a sbattere e al risultato che conosciamo. Una leggerezza imperdonabile. Ora non possiamo che “sperare nell’appello.

Non stiamo parlando di dettagli burocratici, ma di 73 ettari di territorio dei cittadini di Guidonia e sottratti ad essi per l’inerzia di chi doveva proteggerli e tutelarli.

Non si perdono 73 ettari per caso: si perdono quando si sottovaluta il problema, quando l’Avvocatura non viene messa nelle condizioni di difendere il bene comune.