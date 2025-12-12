Si terrà venerdì 19 dicembre alle ore 11.00 la messa di Natale presso l’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

La funzione sarà celebrata per la prima volta dal nuovo cappellano del nosocomio di via Parrozzani, don Jean Junior Arséne Lette, 48 anni, ex vicario parrocchiale della chiesa di Santa Maria agli Arci e della Cattedrale di San Lorenzo.

La messa si terrà nella cappella interna al “San Giovanni Evangelista”, dove c’è la statua della Madonna e di Sacro Cuore di Gesù.

“La mia idea – spiega don Jean – è quella di celebrare una messa di Natale per i pazienti ricoverati e non, per la Direzione Generale, Amministrativa, Sanitaria, Ospedaliera, per il personale che fatica tra tanti sacrifici: preghiamo Gesù Bambino che viene, entra in loro e marca la presenza di Dio per portarci la pace e la serenità”.