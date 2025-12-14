FONTE NUOVA – Si rifanno le strisce intorno al Multipiano: scatta il divieto di sosta

Il Comune di Fonte Nuova informa che, per consentire i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale lungo il perimetro del parcheggio multipiano di piazza Aldo Moro, è stata disposta una modifica provvisoria alla viabilità.
Lo stabilisce l’ordinanza numero 222 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata venerdì 12 dicembre dal Comandante della Polizia Locale di Fonte Nuova Francesco Spagnoletti.
Il provvedimento prevede per domani, lunedì 15 dicembre 2025 dalle ore 08:00 alle ore 18:00, il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti strade:
- Via U. Foscolo: nel tratto compreso tra l’intersezione con Via G. Parini e l’intersezione con Via I. Pindemonte;
- Via I. Pindemonte: nel tratto compreso tra l’intersezione con Via U. Foscolo e l’intersezione con Via V. Alfieri;
- Via G. Parini: nel tratto compreso tra l’intersezione con Via U. Foscolo e l’intersezione con Via V. Alfieri.
Le aree interessate saranno adeguatamente segnalate.
Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a valutare percorsi alternativi.