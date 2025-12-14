TIVOLI – Artigiani per passione, alle Scuderie Estensi in mostra il talento dei ragazzi disabili

Dipinti e sculture, lavori di artigianato e arredo creativo: tutte opere del talento e della creatività dei ragazzi del Centro diurno disabili “La Locomotiva” di Tivoli Terme e del Centro di Salute Mentale di Tivoli.

Mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre dalle ore 10 alle ore 18 la Sala delle Scuderie Estensi sarà trasformata in un’opera d’arte unica nel suo genere in occasione della seconda edizione di “LIA-Love Inclusive Art”, l’esposizione dei manufatti, dipinti e sculture realizzati dai laboratori creativi dei due centri per disabili.

L’evento organizzato dalla Cooperativa sociale “Nuove Risposte Onlus are” e dal Centro Diurno “La Locomotiva, è patrocinato dal Comune di Tivoli, dalla All Roma 5 e dal Distretto Socio-Sanitario RM 5.3.

Per due giorni le Scuderie Estensi saranno il fulcro di un’esposizione che mostrerà al pubblico i risultati sorprendenti dei laboratori di artigianato svolti all’interno dei centri.

Mercoledì 17 dicembre alle ore 16 si terrà l’esperienza creativa di gruppo “Il Potere degli Scarabocchi” a cura del Centro diurno disabili “La Locomotiva.

Giovedì 18 dicembre alle ore 11 il saggio del laboratorio teatrale del Centro diurno del Centro di Salute Mentale di Tivoli.

L’ingresso è gratuito.