MENTANA – Francesco Petrocchi presenta il libro “Eritrea, viaggio nella memoria”: il ricavato in beneficenza

Si terrà venerdì 19 dicembre alle ore 18 presso presso la Galleria Borghese di Piazza Garibaldi a Mentana la presentazione del libro “Eritrea, viaggio nella memoria- La Terra d’Africa che conserva l’Italianità”.

Si tratta dell’ultima opera firmata da Francesco Petrocchi, avvocato, consigliere comunale e presidente dell’associazione “Spirito Libero”.

Il ricavato delle vendite del libro sarà devoluto in beneficenza.

“Sono state le sensazioni scaturite dal viaggio, che mi hanno indotto a raccogliere immagini e parole in queste pagine – spiega Francesco Petrocchi – Soprattutto la sorpresa di trovarmi in un ambiente sconosciuto ma che al contempo mi ha subito dato un senso di familiarità.

Da profano e da assoluto forestiero non avendo mai avuto legami con l’Eritrea; eppure, si è immediatamente creata una connessione.

Attraverso la lingua italiana fluentemente parlata da molti eritrei, attraverso le opere, le iscrizioni, le insegne che sono rimaste sorprendentemente immuni dal trascorrere del tempo, attraverso una antica religiosità smarritasi in Italia, attraverso gli occhi di chi abbiamo incontrato da cui trasparivano tristezza, nostalgia ma grande forza d’animo.

Ed infine la scoperta di tanti piccoli episodi storici, di vite eroiche e di gente comune che si mise in gioco con grande spirito di intraprendenza.

Tutto questo ho cercato di trasmettere in queste pagine, usando come occasione e canovaccio un ordinario viaggio in famiglia”.

Al termine della presentazione seguirà un piccolo buffet e brindisi augurale per le festività natalizie e il nuovo anno.