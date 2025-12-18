GUIDONIA – Discarica abusiva in via Fogazzaro, strada sequestrata

Dai mobili agli elettrodomestici, fino agli pneumatici, al materiale edile e perfino l’amianto.

Sopra e sotto, due immagini della discarica abusiva in via Fogazzaro a Setteville di Guidonia

E’ lo scenario che si presenta in via Antonio Fogazzaro, una strada in parte asfaltata e in parte sterrata a Setteville, quartiere di Guidonia Montecelio al confine con Roma Capitale.

Martedì 16 dicembre i Carabinieri Forestali della stazione di Guidonia Montecelio hanno sequestrato la discarica abusiva rinvenuta a bordo carreggiata della via isolata.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, a segnalare il caso è stato il proprietario di un terreno ubicato in via Fogazzaro.

L’uomo ha denunciato ai militari di essersi recato martedì mattina nel terreno di sua proprietà senza potervi accedere in quanto la strada e l’ingresso erano invaso di rifiuti abbandonati nella notte da ignoti.