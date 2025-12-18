SETTECAMINI – Senzatetto gambizzato in strada

Sarebbe stato avvicinato da un’auto e il conducente gli avrebbe sparato senza un motivo.

E’ il misterioso agguato consumato nella tarda serata di ieri, mercoledì 17 dicembre, nel quartiere di Settecamini, estrema periferia Est di Roma al confine con Guidonia Montecelio.

Sul caso indaga la Squadra Mobile di Roma.

Secondo fonti di stampa, la vittima sarebbe un 40enne italiano senza fissa dimora.

Pare che verso le 23,40 l’uomo passeggiasse in via di Settecamini quando è stato avvicinato da un’auto, dalla quale sarebbe scesa una persona che ha premuto il grilletto e sarebbe subito fuggito via.

L’esplosione ha attirato l’attenzione dei residenti che hanno allertato il Numero Unico per le Emergenze 112.

Un’ambulanza del 118 ha trasportato il 40enne al pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini di Roma dove gli è stata riscontrata una ferita alla tibia: l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Gli investigatori indagano sul vero movente dell’agguato e scandagliano le telecamere di videosorveglianza della zona alla ricerca di elementi utili per individuare l’autore.