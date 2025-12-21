MONTEROTONDO – Ordigno bellico inesploso, via all’evacuazione dello Scalo

È scattato nelle prime ore di questa mattina, domenica 21 dicembre, il complesso piano di emergenza per la gestione delle operazioni di disinnesco e brillamento di una bomba d’aereo da 1000 libbre, rinvenuta l’11 dicembre scorso al chilometro 24.200 della via Salaria, a Monterotondo Scalo.



Alle 7.30 è iniziata la prima fase, quella di allertamento ed evacuazione.

Squadre delle forze dell’ordine sono già posizionate nei pressi dell’aree da evacuare.

Sarà il personale del 6° Reggimento Genio Pionieri dell’Esercito a gestire l’ordigno, residuato bellico inesploso risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stato scoperto durante i lavori di scavo del nuovo collettore e prontamente segnalato alla stazione dei Carabinieri di Monterotondo.

Le operazioni prevedono la messa in sicurezza in loco della bomba (despolettamento e disinnesco) ed il suo successivo trasporto per le procedure di brillamento, in una cava in disuso all’interno di una zona disabitata del Comune di Mentana in via del Pisciarello, dove la bomba verrà trasportata e fatta brillare.

Una veduta aerea della cava in via del Pisciarello, nel Comune di Mentana

A tal proposito l’Amministrazione Comunale di Mentana informa la cittadinanza che per garantire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di massima sicurezza l’area interessata, comprendente il bosco di Gattaceca e via del Pisciarello, sarà interdetta entro un raggio di 400 metri, con divieto assoluto di accesso.

Nelle successive due ore l’intera area urbana ed industriale di Monterotondo Scalo compresa nel raggio di sicurezza di 755 metri dal luogo di ritrovamento (zona rossa) sarà completamente evacuata e verrà interrotta la fornitura di energia elettrica e del gas.

Alle ore 10.00, segnalato dal suono di una sirena, scatterà nell’area il divieto di transito pedonale ed animale, la chiusura totale del traffico veicolare e ferroviario nonché il divieto di sorvolo nell’intera area delle operazioni. Subito dopo inizieranno le attività di despolettamento e disinnesco dell’ordigno da parte degli specialisti del Genio Pionieri.

Le operazioni comporteranno l’evacuazione dalle abitazioni di circa 2500 residenti, per l’ospitalità e l’assistenza dei quali sono state allestite strutture di accoglienza presso: plesso scolastico “Raggio di sole” (via Monte Pelmo), Comitato di quartiere Piedicosta (via dell’Artigianato), Auditorium chiesa di San Martino (via di San Martino, 272). Le strutture saranno presidiate dai volontari di Protezione civile e saranno forniti “lunch box” con pasti freddi.

Una quarta struttura di accoglienza, presso il Centro Socioeducativo riabilitativo diurno intercomunale (CSRDI) di via Don Milani, è riservata a persone con particolari necessità di assistenza.

Per raggiungere le strutture di accoglienza e per tornare alle abitazioni ad emergenza conclusa sarà attivo un servizio di navetta bus (a partire dalle ore 7.30) da e per le aree di attesa per la popolazione: parcheggio Stazione via Martiri di Via Fani (adiacente Circolo Bocciofilo), piazzale dei Partigiani (adiacente stadio Pierangeli), via Nilde Iotti (incrocio via di Vallagati), via della Dogana (incrocio via San Martinello), via Aldo Moro (di fronte ingresso Fondazione Carlo Ferri).

Per informazioni e ogni tipo di segnalazione o richiesta di assistenza durante le fasi dell’evacuazione, restano attivi, fino alla fine dell’emergenza, il numero verde 800 951 166 e la mail dedicata: HYPERLINK “mailto:emergenza@comune.monterotondo.rm.it”emergenza@comune.monterotondo.rm.it.

La durata dell’operazione, dall’evacuazione completa all’intervento dei militari specializzati, al netto del trasporto dell’ordigno disinnescato al di fuori del territorio comunale, è stimata nell’ordine di tre/quattro ore.

Il Comune di Monterotondo invita la cittadinanza a seguire esclusivamente i canali istituzionali del Comune di Monterotondo

