MONTEROTONDO – Sottopasso sicuro, 17 mila euro per pulire 90 caditoie 

Ad ogni allerta meteo finisce per allagarsi. Una scena vista centinaia di volte dagli abitanti di Monterotondo.

Per questo l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Verone ha deciso di intervenire per risolvere definitivamente le problematiche relative al sottopasso ferroviario di via Filippo Turati, allo Scalo.

Lo stabilisce la determina numero 196 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì 5 marzo dal dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico Andrea Cucchiaroni e pubblicata all’Albo Pretorio comunale oggi, martedì 10 marzo.

Con l’atto vengono affidati alla “Tecno Spurghi Srl” di Monterotondo i lavori di “Pulizia e disostruzione delle caditoie stradali e delle infrastrutture di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, comprensivi di rimozione dei materiali depositati, trasporto a discarica e interventi con tecnologia Canaljet, suddivisi in 11 lotti relativi alle aree del territorio comunale maggiormente esposte a criticità idrauliche, ivi compresa la vasca di laminazione e le griglie del sottopasso ferroviario di Via Filippo Turati.”.

L’importo complessivo dell’intervento è di 17.873 euro IVA compresa.

Sono 90 le caditoie Presenti su 14 strade interessate dall’intervento.

Lotto 1 – Zona Via Salaria/Via della Dogana: n. 18 caditoie;



Lotto 2 – Zona Via Salaria/Via Monviso: n. 3 caditoie;



Lotto 3 – Zona Piazza Roma: n. 6 caditoie;



Lotto 4 – Zona Via Sele: n. 6 caditoie;



Lotto 5 – Zona Via dello Stadio: n. 2 caditoie;



Lotto 6 – Zona Via Gramsci/Via Volturno: n. 1 caditoia;



Lotto 7 – Zona Via San Matteo: n. 5 caditoie;



Lotto 8 – Zona Via della Fonte/Via dell’Unione: n. 2 caditoie;



Lotto 9 – Zona Via Corsica/Via Mazzini: n. 31 caditoie;



Lotto 10 – Zona Via Salaria: n. 16 caditoie;



Lotto 11 – Vasca di laminazione e griglie del sottopasso ferroviario di Via F. Turati.



L’atto fa seguito alle allerta meteo del mese di febbraio che hanno causato allagamenti e la conseguente chiusura del sottopasso dal 17 febbraio per quasi due settimane

“Nel sottopasso – ha spiegato il sindaco di Monterotondo Riccardo Verone in un post pubblicato il 17 febbraio scorso sulla sua pagina Facebook istituzionale – è stato accertato un guasto della pompa di aspirazione delle acque piovane (molto probabilmente a causa dell’attivazione continua per le ingenti piogge dei giorni scorsi).

La fuoriuscita di acqua che si vede nella parte centrale del sottopasso è quella in eccesso della vasca di compensazione, non funzionando appunto la pompa idraulica.

In maniera precauzionale pertanto, la sera verrà chiuso dalla Polizia Locale di Monterotondo per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni (seppur il livello dell’acqua sembra essere in assenza di pioggia, sotto controllo).

L’ufficio lavori pubblici e l’Assessorato si sono immediatamente attivati incaricando una ditta specializzata per sostituire la pompa idraulica bruciata che avverrà presumibilmente nei prossimi 2/3 giorni.

Pertanto il sottopasso sarà chiuso tutte le sere dalle ore 19.30 circa e sarà riaperto dalle ore 9 circa, dopo le operazioni di svuotamento dalla prime ore del mattino, con il sostegno della Protezione Civile di Monterotondo”.