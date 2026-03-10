MONTECELIO – “Tranquillità assoluta”: Antonio Francesco Perozzi presenta il suo libro 

Prosegue la rassegna “Voci del territorio” con un nuovo appuntamento dedicato alla narrativa contemporanea.

Sabato 14 marzo alle ore 16:30, presso la Biblioteca Comunale di via della Lucera a Montecelio, si terrà la presentazione del libro Tranquillità assoluta di Antonio Francesco Perozzi.

L’ingresso è libero.

L’iniziativa rientra nel programma della rassegna “Voci del territorio”, promossa dalla Cooperativa “Le Macchine Celibi” insieme a Oltre Il Ponte APS, con l’obiettivo di portare autori e storie a diretto contatto con i lettori, valorizzando la biblioteca come luogo di incontro, confronto e crescita culturale.

Durante l’incontro il pubblico avrà l’occasione di dialogare con l’autore e approfondire i temi del libro, in un momento di confronto aperto tra letteratura e territorio.

L’autore

Antonio Francesco Perozzi è insegnante, poeta e critico letterario.

Ha pubblicato le raccolte Lo spettro visibile (Arcipelago Itaca, 2022), bottom text (in Poesia contemporanea. Sedicesimo quaderno italiano, Marcos y Marcos, 2023), soluzioni per ambienti (Zacinto, 2024), On land (Prufrock SPA, 2024).

Suoi testi sono apparsi in riviste e antologie.

Cura il blog «La morte per acqua» e il podcast «Spara Jurij».

È stato selezionato nella dozzina finalista del Premio Strega Poesia 2025, uno dei più importanti riconoscimenti letterari italiani.

La sua scrittura si caratterizza per uno sguardo lucido e originale sulla realtà, capace di intrecciare dimensione narrativa e riflessione sociale.

Un invito alla lettura e all’incontro

La presentazione di Tranquillità assoluta rappresenta un’occasione per conoscere da vicino il lavoro di uno degli autori più interessanti della scena letteraria italiana e per vivere la biblioteca come spazio vivo di cultura e partecipazione.