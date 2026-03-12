GUIDONIA – Scontro in via Maremmana inferiore: tre feriti – VIDEO

Drammatico incidente stradale oggi pomeriggio, giovedì 12 marzo, sulla via Maremmana inferiore a Guidonia Montecelio.

Il bilancio è di due auto distrutte e tre feriti.

L’intervento dei soccorritori

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 17 all’altezza dell’intersezione con via Cristoforo Ferrari, la strada che dalla via Maremmana conduce al quartiere di Casa Calda e si collega con viale Roma.

La Fiat Panda condotta da un 22enne italiano di Marcellina

Una Fiat Panda condotta da un 22enne italiano di Marcellina viaggiava in direzione via Tiburtina mentre su Guidonia si abbatteva un violento nubifragio.

La Mercedes Classe A condotta da un 46enne italiano residente a Tivoli Terme

Una Mercedes Classe A condotta da un 46enne italiano residente a Tivoli Terme, che viaggiava con la compagna a fianco, proveniva da via Ferrari e stava effettuando una manovra di immissione sulla via Maremmana inferiore.

Per cause in corso di accertamento la Panda e la Classe A si sono scontrate e l’utilitaria ha terminato la corsa contro una palina stradale sul marciapiede della corsia opposta.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Guidonia Montecelio e ambulanze del 118.

Le condizioni più gravi sono apparse quelle del conducente della Mercedes che nell’impatto ha riportato danni alla fiancata sinistra: l’uomo, vigile e cosciente, è stato trasportato in eliambulanza al policlinico Agostino Gemelli di Roma in codice rosso per dinamica.

La compagna, una 50enne italiana, e il 22enne di Marcellina sono stati invece trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

La via Maremmana è stata chiusa al traffico per oltre due ore per consentire i soccorsi in sicurezza, i rilievi e la rimozione delle due auto.

La viabilità ha subito deviazioni e rallentamenti.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli specialisti del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Ssis) della Polizia Locale di Guidonia Montecelio.