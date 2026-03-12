CALCIO – Guidonia, ultima chiamata per Mister Ginestra

Sabato 14 marzo alle 17.30 il Guidonia Montecelio 1937, per il girone B della Serie C, affronterà l’ultima in classifica, il Pontedera.

Quando in molti si aspettavano l’esonero di mister Ciro Ginestra dopo l’ultima disfatta casalinga contro la Sambenedettese, la dirigenza rossoblù ha invece deciso di concedere un’ulteriore possibilità all’allenatore.

Ginestra sa bene di non poter più sbagliare: un altro passo falso difficilmente verrebbe tollerato. Guidonia, si sa, è un’isola felice. È difficile trovare altri contesti nel professionismo dove una squadra che non vince da mesi continui a confermare il proprio allenatore.

Tuttavia il tecnico è perfettamente consapevole che, per quanto “tenera” possa essere la società, non fare punti contro il Pontedera, fanalino di coda della classifica, potrebbe portare a un inevitabile esonero.

I numeri del Guidonia parlano chiaro: la squadra è passata dal quarto al quattordicesimo posto, a soli tre punti dalla zona pericolosa dei playout. I rossoblù non vincono dal 30 novembre 2025 e da allora hanno infilato soltanto una serie di pareggi e sconfitte.

Una vittoria contro il Pontedera potrebbe garantire a Ginestra la quasi certezza di arrivare almeno fino al termine della stagione.

Ora, però, la parola passa al campo.

Condividi l'articolo:







