MONTEROTONDO – Dalla scuola al mondo: 10 anni di “Erasmus+” all’Istituto Giovagnoli

Si è conclusa con entusiasmo una delle settimane più ricche per l’Istituto Comprensivo “Raffaello Giovagnoli” di Monterotondo, che proprio in queste giornate festeggia i dieci anni di partecipazione al progetto Erasmus+.

Dal 2 al 6 marzo, l’istituto ha ospitato studenti del Gymnázium Vojtecha Mihálika di Sereď (Slovacchia) e dell’Établissement Sœurs Notre-Dame di Namur (Belgio), tra cui due studenti in mobilità a lungo termine presso l’istituto.

La presenza simultanea di più delegazioni ha reso l’esperienza particolarmente intensa, favorendo incontri, scambi e collaborazione tra culture diverse.

Durante la settimana si sono alternati momenti di apprendimento e attività legate alle diverse iniziative del programma Erasmus+, come mobilità a breve e lungo termine e job shadowing.

Queste esperienze permettono a studenti e docenti di confrontarsi con realtà educative differenti, arricchendo il percorso formativo con nuove prospettive.

Gli studenti ospiti hanno partecipato a laboratori, attività didattiche e momenti di scambio culturale insieme ai compagni dell’istituto eretino.

Lo spirito Erasmus ha così mostrato la sua forza: superare barriere linguistiche e culturali per costruire relazioni autentiche e durature. Erasmus+ è infatti non solo mobilità, ma anche crescita personale, sviluppo di autonomia, apertura mentale, capacità di adattamento e spirito europeo. Gli studenti imparano a collaborare, comunicare in lingue diverse e osservare il mondo con maggiore curiosità e consapevolezza.

Il successo di questa settimana e di un percorso ormai decennale è merito del team Erasmus dell’Istituto Giovagnoli, un gruppo di docenti che con passione coordina progetti, organizza attività e costruisce relazioni con scuole partner in tutta Europa.

Fondamentale è stata anche la collaborazione delle famiglie, che hanno accolto gli studenti stranieri nelle proprie case, trasformando l’esperienza di scambio in un vero momento di vita condivisa.

A guidare e sostenere questo percorso è stata la Dirigente Scolastica, Professoressa Valentina Celotto, che ha creduto nel valore dei progetti europei, come strumento di innovazione didattica e apertura internazionale della scuola, orientando quest’anno l’esperienza anche ad alcune attività realizzate con il coinvolgimento della scuola primaria, nell’ottica di una progettualità in divenire, con uno sguardo sempre attento all’orientamento.