MONTEROTONDO – “Io Clarice”: un viaggio tra danza, storia ed emozioni

Cultura, Eventi, Tiburno Quotidiano / 15 Marzo 2026

La storia della nobildonna eretina che sposò Lorenzo Il Magnifico

Si terrà oggi pomeriggio, domenica 15 marzo 2026, nelle sale affrescate del Palazzo Comunale di Monterotondo “Io Clarice”, un viaggio artistico dedicato alla figura di Clarice Orsini, la nobildonna nata a Monterotondo il 23 novembre 1453, che fu moglie di Lorenzo Il Magnifico e si spense a Barberino del Mugello il 30 luglio 1488, all’età di 35 anni.

 

Sopra e sotto, alcune immagini dello spettacolo “Io Clarice”

 

L’iniziativa fa parte di ANTICORPI 2026, la rassegna promossa dal Comune di Monterotondo, dall’Assessorato alle Pari Opportunità e dalla Fondazione ICM, dedicata alla lotta contro stereotipi, molestie e violenza di genere attraverso cultura, arte e partecipazione (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

 

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Non sarà il solito spettacolo, ma una vera e propria esperienza immersiva: un viaggio itinerante tra le meravigliose sale affrescate del Palazzo Comunale di Monterotondo, narrando la vita e le emozioni della figura 400esca di Clarice Orsini, emozioni ancora vive in una donna di oggi.

 

 

Attraverso la magia della danza, della narrazione e dell’arte, lo spettacolo conduce il pubblico in un percorso itinerante tra storia ed emozioni, raccontando la vita e il carattere di una delle figure femminili più affascinanti del Rinascimento.

 

 

La direzione artistica è affidata a Isabella Franceschini con la partecipazione di ASD International Ballet School.

Gli abiti di epoca sono concessi dall’associazione culturale Clarice Orsini.

Un evento imperdibile per celebrare le donne, la cultura e la bellezza del territorio.

Oggi pomeriggio, domenica 15 marzo 2026, sono previsti tre spettacoli per permettere l’entrata scaglionata dei visitatori.

Alle ore 16:00 il primo appuntamento, le repliche alle ore 17:30 e alle ore 18:30.

 Ingresso gratuito su prenotazione

 Info e prenotazioni: 348 770 6898

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