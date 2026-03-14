FONTE NUOVA – Alberi a rischio, 2 mila euro per le verifiche

l Comune di Fonte Nuova avvia i controlli sullo stato di salute di alcuni alberi a salvaguardia della pubblica incolumità.

Lo stabilisce la determina Numero 19000019 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì 12 marzo dal dirigente all’Ambiente Alessia Di Pilato.

Con l’atto viene affidato al Dottore Forestale Antonio Forte di Latina l’incarico da 1.903 euro e 20 centesimi per l’esecuzione di una Valutazione Fitostatica e Fitosanitaria, con metodo V.T.A. con i risultati dei rilievi e gli interventi da effettuare per la riduzione di eventuali rischi per 7 alberature di proprietà del comune di Fonte Nuova.

Lo studio riguarda nello specifico un esemplare di ailanto sito in via Brennero numero 2, un esemplare di mimosa sito in via Brennero numero18, un esemplare di pioppo nero e un altro esemplare di pioppo tremulo nei pressi del Fontanile Santa Margherita, 3 esemplari di Robinia in Via Salvatoretto.

Lo studio con metodologie V.T.A. fornisce indicazioni in particolare sul grado di stabilità dell’albero mediante la comparazione delle caratteristiche biometriche e della gravità del danno, oltre che sulla assegnazione all’albero di una classe di rischio, sul tipo di intervento necessario e sulla frequenza di ulteriori controlli.