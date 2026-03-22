Il Comune di Fiano Romano prosegue l’iter amministrativo per realizzare un’area attrezzata di sosta temporanea per turisti nella zona industriale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lo stabilisce la determina numero 182 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata venerdì 20 marzo dal dirigente del Settore Tecnico Giancarlo Curcio.

Il terreno di proprietà comunale in cui è prevista l’area camper

Con l’atto viene affidato all’Architetto Gilberto Capobianchi di Fiano Romano per una somma pari a 32.991 euro e 92 centesimi il servizio di “Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza” per un’area camper da realizzare in un terreno comunale tra via del Progresso e Via del Lavoro di superficie complessiva pari a circa 7.500 metri quadrati, considerato idoneo per localizzazione data la vicinanza al casello autostradale e la morfologia pianeggiante e alberata.

Il progetto dell’area camper in zona industriale era stato approvato il 27 dicembre del 2024 dall’allora Commissario prefettizio Michele Censi Buffarini per un importo complessivo di 500 mila euro.

Così il Comune di Fiano Romano ha partecipato all’avviso pubblico per la concessione di contributi da parte del Ministero del Turismo e si è aggiudicato l’importo più alto pari a 400 mila euro tra i 168 Comuni in graduatoria ai quali è stato distribuito un totale di 24 milioni 356.818 euro.

Gli altri 100 mila euro saranno a carico del Bilancio comunale.