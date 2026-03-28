TIVOLI – All’INI Medicus “Parco della Salute” presentato “Cine Medicus”: cultura, benessere e integrazione per gli ospiti della RSA

Si è tenuto ieri, venerdì 27 marzo, all’INI Medicus – Parco della Salute, il primo appuntamento del ciclo “CineMedicus”, progetto promosso dal gruppo INI e ideato per arricchire la quotidianità degli ospiti della RSA con attività ricreative, culturali e socializzanti.

Il programma, lanciato con l’inizio della primavera nella struttura di Tivoli, prevede un calendario articolato di iniziative che uniscono benessere fisico e stimolazione cognitiva.

Tra queste, passeggiate all’aria aperta alla scoperta del Parco del Medicus e un ciclo di proiezioni dedicato ai grandi classici della cinematografia italiana, con l’obiettivo di favorire momenti di condivisione, memoria e partecipazione attiva.

“CineMedicus” nasce come spazio di aggregazione e inclusione, capace di rafforzare il senso di comunità tra gli ospiti della RSA, offrendo occasioni di incontro e dialogo attraverso il linguaggio universale del cinema e il contatto con la natura.

Nel corso dell’evento, il direttore sanitario Pietro Lucchetti ha inoltre annunciato una nuova iniziativa che arricchirà ulteriormente il progetto: l’avvio di attività ludico-ricreative congiunte tra gli anziani della RSA e i ragazzi del centro per l’età evolutiva.

Un percorso intergenerazionale pensato per creare relazioni, favorire lo scambio di esperienze e promuovere un modello di cura che valorizzi l’incontro tra generazioni.

“L’obiettivo – ha sottolineato Lucchetti – è costruire occasioni autentiche di relazione, in cui anziani e giovani possano condividere momenti significativi, contribuendo al benessere reciproco e alla crescita sociale della comunità”.

Con “CineMedicus”, INI Medicus di Tivoli si conferma un punto di riferimento nell’innovazione dei servizi socio-sanitari, puntando su progetti che integrano assistenza, cultura e socialità per migliorare la qualità della vita degli ospiti.