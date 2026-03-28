GUIDONIA – “Bocciando la disabilità”, gara al Circolo di Villanova

Sarà una giornata di sport e solidarietà quella di sabato 18 aprile al Circolo Bocciofilo di Villanova di Guidonia.

A partire dalle 9,30 del mattino l’impianto di via Cavour ospita “Bocciando la disabilità”, una gara regionale DIR Individuale di bocce Categorie B e C per atleti diversamente abili organizzata dalla “Asd Circolo Bocciofilo Villanova” presieduta da Giancarlo Valentini in collaborazione con la Federazione Italiana Bocce (Fib) e il Comitato Italiano Paralimpico e col contributo di “BCC Roma”.

Per i primi 4 classificati coppa e omaggio. Prevista la premiazione di tutti gli atleti partecipanti. Info e prenotazioni: 393 3310107; 339 8691074.