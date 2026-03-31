GUIDONIA – Lo scarico è ostruito da oltre un mese: un acquitrino nella pista ciclopedonale

“La fontanella ha lo scarico ostruito, con conseguente sversamento di acqua sulla pavimentazione pedonale e su quella stradale”.

E’ la segnalazione inviata oggi, martedì 31 marzo, alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv da parte di Luciano T. relativamente alla fontanella posta sulla pista pedonale nell’area comunemente nota come “Planet”, al Bivio di Guidonia.

Già il 25 febbraio scorso Luciano T. aveva segnalato che da settimane lo scarico della fontanella era ostruito, “creando una situazione poco piacevole per chi sta camminando sul marciapiede”.

Il 26 febbraio il lettore aveva anche segnalato la presenza di ratti sul circuito “azzurro” della pista. “Si trova in un’area verde – aveva scritto – quindi la presenza dei roditori non è da escludere: camminare con i ratti che mangiano sotto il ciglio in travertino o sulle aiuole nei pressi dell’ingresso del palazzetto alle 5 del pomeriggio non è molto sicuro”.