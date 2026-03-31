ROVIANO – Domani rubinetti a secco per mezza giornata

Acea Ato2 comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, dalle ore 08:30 alle ore 20:00 di domani, mercoledì 01 aprile,si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Roviano, piccolo centro di circa 1200 abitanti nell’alta Valle dell’Aniene.
In particolare, le zone interessate sono le seguenti:
- intero territorio comunale.
Un servizio di rifornimento con due autobotti sarà disponibile presso: una autobotte stazionerà presso piazza della Repubblica ed una con attacco diretto al contatore in viale Ungheria presso la Scuola Comunale.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.
Acea Ato 2 si scusa per il disagio.