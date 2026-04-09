CASTELNUOVO DI PORTO – Antonino Scardino presenta “Accade che il tempo insegna o anche no”

Domenica 12 aprile, alle ore 18, a Castelnuovo di Porto, nella suggestiva sala degli “Artenauti”, in via Umberto I 21, sarà presentato il libro di Antonino Scardino, “Accade che il tempo insegna o anche no”, edito da Emia Edizioni.

Il libro si costruisce attorno a un dialogo immaginario tra un nonno e la sua nipotina.

Da questa relazione nascono riflessioni leggere e profonde insieme: ricordi che affiorano senza ordine, episodi quotidiani, luoghi attraversati. Ogni frammento diventa occasione per pensare al tempo, alle scelte, a ciò che resta.

Nel libro il tempo non insegna in modo lineare: a volte mostra qualcosa, altre volte sembra non lasciare traccia.

È proprio in questa incertezza che si muove la voce del protagonista, che ripercorre ciò che è stato cercando un senso possibile, senza pre-tendere di trovarlo del tutto. Passato e presente si intrecciano, e nelle differenze emergono domande sulle responsabilità, sugli errori, sulle possibilità che la vita offre.

La scrittura procede per accumulo e sottrazione, come un cammino tra memoria e narrazione, dove ogni episodio è un piccolo tentativo di mettere a fuoco ciò che davvero resta.

A dialogare con l’autore sarà Gian Nicola Belcastro, mentre Cinzia Antonetti leggerà alcuni brani tratti dal libro, dando voce alle pagine in cui il tempo appare per quello che è: fragile, scivoloso, eppure capace di lasciare tracce profonde nella vita di chi sa osservarlo.