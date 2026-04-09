CANTERANO – Il vice sindaco Fabio Censi denuncia il comico Maurizio Battista: diffamazione e stalking

Per mesi ha pubblicato sui suoi profili Social decine e decine di video senza fare mai i nomi dei protagonisti, limitandosi a raccontare la storia dello “sciacallo” inseguito dal “cacciatore” per recuperare un milione e mezzo di euro asseritamente sottratti.

Così il comico romano Maurizio Battista ha suscitato la curiosità dei followers e attirato l’attenzione del programma tv “Le Iene”.

Fabio Censi, agente di spettacolo e vice sindaco di Canterano

Ora però l’attore è uscito allo scoperto inviando una mail al Consiglio comunale di Canterano, informandolo di aver denunciato Fabio Censi, il 52enne agente di spettacolo, produttore ed ex manager di Maurizio Battista, oltre che vice sindaco e consigliere comunale nel piccolo borgo medievale di 300 abitanti nell’Alta Valle dell’Aniene.

Per questo Censi ha presentato alla Procura della Repubblica di Roma una denuncia querela per stalking e diffamazione aggravata nei confronti di Battista.

Nell’atto, redatto dall’avvocato Pietro Nicotera, viene ricostruita la vicenda iniziata nel gennaio scorso, quando si è interrotto il sodalizio tra l’artista e il manager iniziato nel 2018.

L’attore comico Maurizio Battista

Proprio a gennaio Maurizio Battista ha iniziato a pubblicare su Facebook e Instagram dei video – un centinaio fino ad oggi – con frequenza quotidiana facendo riferimento ad uno sciacallo inseguito da un cacciatore “usando termini e modi alquanto pesanti e minacciosi”, evidenzia il legale di Censi.

A far traboccare il vaso sarebbe stata la mail che lo scorso mercoledì primo aprile l’attore ha inviato contemporaneamente a più persone, ovvero al Sindaco del Comune di Canterano Giorgio Catarinozzi e ai componenti del Consiglio Comunale Ilaria Amadei, Piermarino Proietti, Alessia Segatori, Roberto Vitali, Roberto Rustici, Jordan Dionisi e Angelo Onorati.

Nella mail il comico avrebbe comunicato di ritenere doveroso mettere al corrente gli amministratori pubblici di aver denunciato il vice sindaco e suo ex manager.

Secondo Fabio Censi, l’unico obiettivo di Maurizio Battista è stato ed è unicamente quello di offendere l’onore e il decoro.

Il denunciante ha inoltre richiesto alla Procura di Roma una misura interdittiva a carico del comico con la cessazione e la rimozione dei video ritenuti diffamatori diffusi su Facebook e Instagram.

A detta dell’avvocato Pietro Nicotera, i messaggi diffusi dall’attore avrebbero provocato in Fabio Censi un perdurante e grave stato di ansia e di paura e generato un fondato timore per la propria incolumità.