Il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto del Istituto d’Istruzione Superiore via Roma 298, ex Majorana ed ex Pisano, organizzano, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Città Metropolitana di Roma e gli Enti Locali, una Arena Cinematografica. La kermesse cinematografica sotto le stelle (da una idea di Eusebio Ciccotti) si snoderà nei mesi di luglio, agosto e settembre, all’interno dell’ampio cortile dell’Istituto di via Roma 298. Le proiezioni sono indirizzate agli studenti del polo liceale e del polo tecnico, alle loro famiglie, agli ex allievi e gli amanti del cinema, sino a esaurimento posti (circa 250).

L’Arena Cinematografica, che torna a rivivere a Guidonia dopo più di 50 anni, è finanziata dal Ministero dell’Istruzione, all’interno del progetto “La scuola d’estate” lanciata dal ministro, professor Patrizio Bianchi. L’iniziativa dell’Istituto di via Roma ha per titolo “Cinema all’aperto”, cui collaborano docenti e Ata, e intende, oltre che promuovere la conoscenza del cinema d’autore, recuperare la socialità dei giovani e delle famiglie dopo il periodo della pandemia, come auspicato e progettato dalle linee ministeriali.

La rassegna, in collaborazione scientifica con il Ministero e il Sindacato Critici Cinematografici Italiani varrà come PCTO per gli studenti chiamati a scrivere delle recensioni delle opere proiettate all’interno del percorso formativo “Il mestiere del critico cinematografico”.

Il 24 luglio verrà proiettato, in occasione del quarantennale, il film “Bianco rosso e verdone”. L’attore, sceneggiatore e regista Carlo Verdone terrà una lectio sotto le stelle.

PROGRAMMA ARENA MAJORANA-PISANO ESTATE 2021 Cortile del Liceo Majorana ore 21.00*

7 luglio – PEARL HARBOR (2001) regia di Michael Bay

13 luglio – COME UN GATTO IN TANGENZIALE (2018) regia di Riccardo Milani

15 luglio – A QUALCUNO PIACE CALDO (1959) regia di Billy Wilder

24 luglio – BIANCO ROSSO E VERDONE (1981) regia di Carlo Verdone

28 luglio – C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA (1984) regia di Sergio Leone

10 agosto – QUEI BRAVI RAGAZZI (1990) regia di Martin Scorsese

31 agosto – GRAN TORINO (2008) regia di Clint Eastwood

7 settembre – IL PARADISO PUÒ ATTENDERE (1978) regia di W. Beatty e B. Henry

15 settembre – BALLA COI LUPI (1990) regia di Kevin Kostner

22 settembre – LA FINESTRA SUL CORTILE (1958) regia Alfred Hitchcock

*Riservato agli studenti, famiglie, ex studenti. Fino a esaurimento posti per esterni. Ingresso libero.