Lundini torna in pista e punta al bis

“Allargo la base con innesti per rafforzarla”

Tra i suoi obiettivi un nuovo piano regolatore

La squadra vincente non si cambia e allora Alessandro Lundini allarga la base con ”innesti” per rafforzarla e tentare così il bis da sindaco di Marcellina. A poco più di trent’anni d’età – consigliere comunale per 4 anni, 1 anno da assessore all’urbanistica e 5 da primo cittadino – ha centrato tre obiettivi: ha rinnovato lo statuto comunale, avviato strutture sovracomunali, inaugurato l’antiquarium. Anche se per lui i successi sono altri: il rilancio dell’associazionismo, il rinnovo di cinque chilometri di tubature dell’acqua, l’aver catalizzato finanziamenti per milioni e ripristinato parte della viabilità.