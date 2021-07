Vicovaro, nessun intervento per i loculi crollati due anni fa

La denuncia di Italia dei diritti

I loculi crollati per il maltempo da due anni restano in abbandono. A denunciarlo il movimento Italia dei diritti che punta dritto il dito contro l’amministrazione del sindaco Fiorenzo de Simone: ”Nonostante le promesse non c’è stato alcun intervento”, fanno sapere, ”La famiglia proprietaria della cappella di famiglia crollata ha più volte segnalato il problema, anche sui social ma nessuno si è mosso”. ”Vorremmo sapere”, ha dichiarato il responsabile provinciale di Italia dei diritto Carlo Spinelli, su segnalazione del vicovarese Giovanni Ziantoni”, se e quando il sindaco di Vicovaro ha intenzione di intervenire per sistemare la situazione di degrado che si è creata col maltempo nel febbraio 2019″. ”Il sindaco attraverso un post social risalente proprio a febbraio 2021 annunciava l’apertura di cantieri che oltre alla costruzione di nuovi loculi, doveva sistemare anche quelli danneggiati. Ma dove sono questi cantieri? Ancora una volta, ”ha proseguito Spinelli, ”dobbiamo bocciare l’operato del sindaco De Simone che, a nostro avviso, dovrebbe dimettersi dall’incarico di primo cittadino essendo ormai tanti, troppi i disservizi denunciati dai cittadini di Vicovaro e che, grazie al nostro responsabile Giovanni Ziantoni, stiamo rendendo pubblici. Vedi le fermate soppresse, raccolta rifiuti insufficiente, debiti verso l’unione dei comuni, strade sporche, bagni pubblici fatiscenti e chi più ne ha più ne metta”. Secondo Italia dei diritti anche la situazione della pulizia del cimitero lascerebbe a desiderare.