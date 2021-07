I fan di Don Matteo contro Raul Bova

Cambiare l’interprete principale di una serie televisiva di grande successo è sempre un “rischio”. L’azzardo, poi, si trasforma in rivolta quando ad essere sostituito è una star molto amata dal pubblico come Terence Hill. Così è scoppiato il “caso Don Matteo”, appena Raul Bova è stato chiamato a prendere il posto dell’indimenticabile Trinità. Alcuni fan, della nota fiction non hanno proprio gradito l’avvicendamento. In ogni modo, Terence Hill ha iniziato a girare le ultime scene ed è stato raggiunto da Raul Bova sul set, nei panni di un sacerdote al suo primo incarico. Il protagonista assoluto saluterà per sempre l’abito, lasciando spazio al collega.

