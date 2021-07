Guidonia, arrestato per droga un cinquantasettenne

Il deposito in un’area segreta dell’appartamento accessibile solo con un telecomando

Arrestato a Guidonia un cinquantasettenne che custodiva in casa mezzo chilo di stupefacente, tra cocaina e hashish. Ingegnoso il nascondiglio architettato: nella sua abitazione, infatti, aveva installato un sistema meccanico a scomparsa che, tramite un telecomando, gli consentiva di raggiungere un deposito nascosto dietro le scale del proprio appartamento. I ”Falchi” della Squadra Mobile insospettiti dalla presenza del telecomando che non apriva alcuna pertinenza, dopo vari tentativi, hanno compreso che lo stesso era utilizzato per azionare il sistema segreto, accedendo così al materiale lì custodito. L’accusa, detenzione a fine di spaccio.