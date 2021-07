Subiaco, boom di iscritti alla scuola dell’infanzia

Inviata all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio una nota a firma congiunta del Sindaco di Subiaco, Francesco Pelliccia, e della Dirigente dell’Istituto Comprensivo, Emanuela Fubelli, per richiedere la revisione dell’organico e la costituzione di una nuova sezione di scuola dell’infanzia nel plesso di Piazza Roma a tempo normale (40h), per arrivare ad un totale di sei sezioni, per l’anno scolastico 2021/22. L’Istituto Comprensivo, nei giorni scorsi, aveva già inoltrato richiesta della sesta sezione, proprio in virtù delle iscrizioni ricevuta e delle norme che regolano sicurezza ed emergenza COVID.

A seguito dell’incremento degli iscritti nei plessi scolastici di Subiaco, “considerando che l’Istituto si trova in una zona montana in cui confluiscono gli utenti di quasi tutti i comuni della Valle dell’Aniene e pertanto costituisce elemento essenziale per garantire l’offerta formativa ed educativa” si legge nella nota, è necessario ripensare la dotazione organica della scuola dell’infanzia del plesso di Piazza Roma, ipotizzando la costituzione di una nuova sezione.

La nota inviata raccoglie le necessità manifestate dall’Istituto e dalle famiglie, di Subiaco e dei comuni limitrofi che hanno necessità di accedere ai servizi della scuola dell’infanzia, con tutte le garanzie socio-educative conseguenti.