Subiaco, convocato il consiglio comunale

Consiglio Comunale: convocazione 29 luglio 2021

1. Verbali della seduta precedente;

2. Interrogazione ai sensi dell’art. 48 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale (prot. n. 8583 del 25.05.2021 in arrivo): rifiuti abbandonati presso Cimitero Civico versante Campo d’Arco;

3. Interrogazione ai sensi dell’art. 48 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale (prot. n. 10926 del 29.06.2021 in arrivo): raccolta rifiuti presso Monte Livata;

4. Interrogazione ai sensi dell’art. 48 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale (prot. n. 11917 del 14.07.2021 in arrivo): ruderi della Villa di Nerone riscoperti;

5. Interrogazione ai sensi dell’art. 48 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale (prot. n. 11977 del 15.07.2021 in arrivo): lavori di ripristino della pavimentazione stradale di Viale della Repubblica;

6. Variazione di bilancio ex art. 175 c.4 d.lgs. 08.08.2000 n. 267 – Ratifica D.G.C. n. 88 del 24.06.2021, n. 89 del 28.06.2021, n. 94 del 13.07.2021 e n. 99 del 19.07.2021;

7. Comunicazione prelievo dal fondo di riserva ordinario e di cassa Bilancio di previsione 2021/2023 – Esercizio 2021 – D.G.C. n. 80 del 03.06.2021;

8. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio;

9. Salvaguardia degli equilibri di Bilancio e variazioni di assestamento esercizio finanziario 2021, art. 193 e art. 175 c. 8 d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

10. Documento Unico di Programmazione 2022-2024 – Approvazione;

11. Regolamento per la disciplina della Ta.Ri. (Tassa Rifiuti) – Approvazione;

12. Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria tra i Comuni di Subiaco e Arsoli – Approvazione.

Nel rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti, la cittadinanza è invitata a partecipare per conoscere e condividere la vita amministrativa dell’Ente.