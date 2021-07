“Fara Sabina film festival”, premio speciale per Emanuele Simeoli

Venerdì si è svolta la rassegna “Fara Sabina film festival” alla quale hanno preso parte i ragazzi di Castelnuovo di Porto, aggiudicandosi un premio speciale per la tematica sociale con il cortometraggio Periferia di Emanuele Simeoli. L’organizzazione del festival e di attori importanti come Imma Piro, Edoardo Leo, Paolo Ruffini ed Eleonora Giorgi.

“Un progetto accolto e sostenuto dal patrocinio dell’Amministrazione Comunale, che ne ha riconosciuto la valenza sociale e l’importanza per i ragazzi coinvolti, parte attiva di una passione che stanno coltivando con tenacia e fervore. Un successo strepitoso per Emanuele Simeoli e per i ragazzi del nostro paese che hanno realizzato circa un anno fa nella nostra frazione di Ponte Storto le riprese di questo docufilm incentrato sulle difficoltà della periferia. Con l’augurio di un successo futuro più che meritato” Spiega il consigliere Fulvia Polinari

Gli attori presenti al Festival