Guidonia. Dopo l’incendio il sindaco scrive al prefetto di Roma

Dopo quanto accaduto lo scorso lunedì il primo cittadino di Guidonia Michel Barbet ha affermato di aver:” scritto al dottor Matteo Piantedosi, Prefetto di Roma, per richiedere la convocazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in merito alle problematiche relative all’Albuccione, acuite dall’incendio di domenica sera. Alla luce di quanto successo è imprescindibile un intervento della pubblica sicurezza per porre fine ad una situazione emergenziale, perpetuata da ormai troppo tempo e che rischiava la notte di domenica scorsa di trasformarsi in una vera e propria tragedia. I punti focali della richiesta riguardano gli insediamenti abusivi presenti sui terreni di proprietà della Asl e la bonifica dai rifiuti che vengono abbandonati illegalmente. La nostra Amministrazione – ha proseguito il sindaco- è vicina alla famiglia che ha perso la propria abitazione a causa dell’incendio e ringraziamo sentitamente quanti in quei momenti drammatici si sono prestati per domare le fiamme, come il signor Cesare De Dominicis che è intervenuto con la sua pala meccanica. Un ringraziamento, inoltre, è doveroso verso Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Personale Comunale che sono intervenuti prontamente sul posto”.

