Tivoli Partecipa all’attacco del Sindaco

È noto che tanti comuni del nostro Paese hanno preoccupanti difficoltà legate al bilancio e secondo i consiglieri di Tivoli Partecipa: Alessandra Fidanza e Nello De Santis la delibera di :”assestamento di bilancio approvata in aula San Bernardino conferma la fragilità del bilancio comunale e la precarietà degli equilibri del bilancio stesso.

Gli stessi revisori dei conti del comune hanno espresso, appena 48 ore prima del consiglio, un parere negativo. L’amministrazione è stata costretta a correggere la delibera in extremis, ed i revisori hanno così modificato il loro parere in parzialmente positivo. La gestione che ha caratterizzato gli ultimi otto anni di amministrazione, sta facendo toccare il fondo al Comune di Tivoli e, di conseguenza, alla nostra comunità. La questione delle terme è solo l’ultima che grava sul bilancio. Tivoli Partecipa non aveva votato favorevolmente la delibera del bilancio preventivo e ha votato contro la delibera dell’assestamento. Il bilancio è oramai ridotto a semplice atto burocratico, fatto di sterili numeri da far quadrare per forza, invece dovrebbe essere uno strumento politico utile a realizzare i programmi per la città. La questione è più politica che finanziaria. Sarebbe necessaria un’operazione verità per informare la città sulla situazione, che finora l’amministrazione si è guardata bene dal fare. In aula si registra l’atteggiamento poco propositivo e molto difensivo del sindaco e dell’amministrazione. I consiglieri di maggioranza si arroccano senza aprire un vero confronto. Dai loro interventi abbiamo sentito solo attacchi personali riguardo le scelte politiche che poco c’entrano con l’assestamento e la solita ricerca di responsabilità da addossare al passato, passato che oramai riguarda soprattutto l’amministrazione Proietti”.