Il suo arrivo fu un evento storico, anche perché l’ultimo Comandante di ruolo dei vigili urbani tiburtini era stato il Tenente Colonnello Bruno Bodoni in pensione dal 1991. Ma ora il Corpo della Polizia Locale resta di nuovo senza dirigente. Giovedì 29 luglio il Commissario Capo Roberto Carbone ha infatti assunto l’incarico di nuovo comandante della Polizia locale di Cantù. A darne notizia sulla sua pagina Facebook istituzionale è il sindaco Alice Galbiati che ha accolto Carbone con una cerimonia ufficiale in Municipio nell’ambito della quale è stato formalizzato il passaggio di consegne dal vice comandante Gabriele Caimi al nuovo “numero uno” della Polizia locale canturina.

Vale la pena ricordare che Roberto Carbone aveva preso servizio a Tivoli il 16 novembre 2020 andando a ricoprire un ruolo rimasto vacante per 29 anni, un ruolo che i vari sindaci avevano affidato a personale estero e interno attraverso incarichi fiduciari di Dirigente di Polizia locale con contratti ex Articolo 110. Nato a Monza il 29 aprile 1983, 38 anni, Roberto Carbone è Commissario Capo e vanta un curriculum di tutto rispetto: così il 29 ottobre 2020 nella graduatoria finale del concorso bandito dall’amministrazione del sindaco Giuseppe Proietti era risultato vincitore primo con un punteggio di 59 punti davanti a Antonio D’Emilio (57,45), Alessandro Leone (54,48), Angelo Turiano (52,8) e Antonio Di Nardo (47,36).

Maturità Scientifica, due Lauree, una in Scienze Giuridiche e una in giurisprudenza conseguita a pieni voti, un Master di primo livello in Filosofia e Storia del Diritto, un Master di secondo Livello, vari corsi di aggiornamento, Roberto Carbone ha iniziato da agente lavorando per un anno tra il 2009 e il 2010 presso la Polizia Locale di Camparada, in provincia di Monza e della Brianza. Dal primo giugno 2010 al 31 luglio 2014 è stato Ufficiale direttivo presso il Corpo di Polizia Locale del Comune di Agrate Brianza, mentre dal primo agosto 2014 al primo settembre scorso è stato Comandante del Corpo di Polizia Locale di Merate, in provincia di Lecco.

“Sono molto contento di aver partecipato a questa procedura di selezione, procedura rapida e ben fatta che ha portato a individuare una figura che mancava da molti anni nell’architettura istituzionale del Comune di Tivoli – aveva commentato Roberto Carbone il 16 novembre 2020, quando assunse l’incarico di nuovo comandante dei vigili urbani di Tivoli – A livello personale è un incarico importante, un passaggio che avrà un impatto sulla cittadinanza e che avviene in un momento molto delicato, in cui c’è la necessità della massima collaborazione tra i cittadini e le istituzioni. Il nostro lavoro sarà di coesione sociale, per poter intervenire in un momento particolarmente delicato; la polizia locale dev’essere vista come un servizio al cittadino, così come quest’ultimo deve riconoscere negli uomini e nelle donne dei vigili urbani persone vicine, che aiuteranno a superare questo momento difficile per tutti. Ringrazio la vicecomandante facente funzioni Giusti per aver retto il corpo municipale sino a oggi.

Da questo momento partirà una prima fase di analisi insieme al sindaco, con il quale ho avuto modo di avere un primo confronto che mi ha permesso di recepire gli obiettivi dell’amministrazione. L’analisi che farò nei prossimi giorni, permetterà di delineare insieme all’amministrazione una strategia di riorganizzazione del corpo e dei suoi compiti. Tutto questo con lo scopo di migliorare un servizio pubblico di fondamentale interesse per i cittadini”.

Ora è tornato in Lombardia.