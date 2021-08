A24: aperto al traffico, in entrata e uscita per tutte le direzioni, lo Svincolo di Tornimparte

Strada dei Parchi è lieta di annunciare che, dalle ore 14.00 del 13 agosto al 6 settembre p.v., sarà disposta la riapertura temporanea al traffico di entrambe le rampe dello Svincolo di Tornimparte verso la carreggiata ovest dell’A24, in entrata verso Roma e in uscita dalla A24. La carreggiata Ovest del Viadotto S. Onofrio, già sismicamente adeguata, verrà aperta al traffico in entrambe le direzioni per consentire il completamento della carreggiata Est senza condizionare il pieno funzionamento dello Svincolo di Tornimparte e senza intralciare la circolazione dei veicoli in entrambe le direzioni.

Come da programma, all’inizio del mese di settembre lo svincolo sarà di nuovo configurato in apertura parziale, in modo da permettere il collegamento strutturale con le due carreggiate entro la fine di novembre ed evitare possibili disagi al traffico con l’avvento della stagione invernale.